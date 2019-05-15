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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости Glamour Influencers Awards 2019

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  • 15 Мая 201918:55
Сюжеты: Glamour

В минувший вторник редакция журнала Glamour во второй раз вручала награды главным инфлюенсерам.

Журнал Glamour провел вторую церемонию награждения ежегодной премии Glamour Influencers Awards. По совсем молодой традиции награда достается главным трендсеттерам мира диджитал. Всего редакция и ее партнеры наградили 14 героев, которых сегодня можно смело назвать лидерами мнений. И конечно, стоит отметить, что мероприятие собрало главных свезд светской Москвы.

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