Red Carpet: Гости открытия 41-го ММКФ

Сегодня завершает работу Московский кинофестиваль – самое время вспомнить лучшие наряды с церемонии открытия.

Торжественная церемония открытия 41-го сезона Международного московского кинофестиваля проходила 18 апреля в театре «Россия». Вот уже в четвертый раз мероприятие проходит при поддержке ювелирного Chopard, что придает ему благородного блеска. Традиционно открытие собрало множество именитых гостей, среди которых звезды кино и шоу-бизнеса. На красной дорожке фестиваля можно было увидеть Анну и Надежду Михалковых, Елизавету Боярскую, Марусю Фомину и других знаменитостей.