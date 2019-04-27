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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости открытия 41-го ММКФ

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  • 27 Апреля 201911:17
Сюжеты: ММКФ

Сегодня завершает работу Московский кинофестиваль – самое время вспомнить лучшие наряды с церемонии открытия.

Торжественная церемония открытия 41-го сезона Международного московского кинофестиваля проходила 18 апреля в театре «Россия». Вот уже в четвертый раз мероприятие проходит при поддержке ювелирного Chopard, что придает ему благородного блеска. Традиционно открытие собрало множество именитых гостей, среди которых звезды кино и шоу-бизнеса. На красной дорожке фестиваля можно было увидеть Анну и Надежду Михалковых, Елизавету Боярскую, Марусю Фомину и других знаменитостей.

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