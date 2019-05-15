Red Carpet: Гости открытия Каннского кинофестиваля

Во вторник в Каннах официально открылся 72-й кинофестиваль, традиционно собирающий на своих ковровых дорожках звезд первой величины.

В последние дни (а дальше только больше!) улицы Канн и аэропорт Ниццы представляли собой настоящие модные подиумы. К открытию 72-го Каннского кинофестиваля сюда съезжались мировые звезды первой величины: от актеров и режиссеров до меценатов и олигархов. В ближайшую неделю на Лазурном побережье можно легко встретить кого-то из них в непринужденной обстановке. Свои лучшие наряды знаменитости оставляют для красных ковровых дорожек, и церемония открытия фестиваля это в очередной раз доказала.