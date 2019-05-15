Вход
ADV
Интересно
Каннский кинофестиваль (87)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Red Carpet: Гости открытия Каннского кинофестиваля

  • 871
  • 0
  • 15 Мая 201918:53
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

Во вторник в Каннах официально открылся 72-й кинофестиваль, традиционно собирающий на своих ковровых дорожках звезд первой величины.

В последние дни (а дальше только больше!) улицы Канн и аэропорт Ниццы представляли собой настоящие модные подиумы. К открытию 72-го Каннского кинофестиваля сюда съезжались мировые звезды первой величины: от актеров и режиссеров до меценатов и олигархов. В ближайшую неделю на Лазурном побережье можно легко встретить кого-то из них в непринужденной обстановке. Свои лучшие наряды знаменитости оставляют для красных ковровых дорожек, и церемония открытия фестиваля это в очередной раз доказала.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru