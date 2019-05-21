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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости первых дней Каннского кинофестиваля

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  • 21 Мая 201918:08
Сюжеты: Каннский кинофестиваль, Red Carpet

На Лазурном побережье уже неделю продолжается одно из главных событий мировой киноиндустрии.

В этом году программа Каннского кинофестиваля оказалась очень насыщенной. Конкурсную программу и кинопоказы организаторы щедро разбавили спонсорскими событиями и светскими мероприятиями. Наблюдать за знаменитостями здесь одно удовольствие – кто-то старается выглядеть оригинально и эффектно, для чего прибегает к помощи стилистов, а кто-то надеется на собственный безупречный вкус.

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