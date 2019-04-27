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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости премьеры фильма «Мстители: Финал»

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  • 27 Апреля 201911:15

В Лос-Анджелесе состоялась официальная премьера «Мстителей», на которую были приглашены звезды кино.

Долгожданная премьера картины «Мстители: Финал» собрала в Лос-Анджелесе звезд первой величины. Первыми о приключениях команды супергероев узнали Натали Портман, Зои Салдана, Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен и другие знаменитости. На торжественной церемонии присутствовали и актеры из каста картины: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Роберт Дауни младший и другие.

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