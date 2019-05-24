Red Carpet: Гости премии Kering Women in Motion

Модный гигант раздал ежегодные награды в рамках программы Каннского кинофестиваля.

Торжественная церемония вручения наград Women in Motion прошла в минувшее воскресенье в Каннах. В рамках программы 72-го кинофестиваля люксовый холдинг отметил достижения сильных современных женщин в кинематографе. Среди гостий вечера были замечены Эль Фэннинг, Аня Рубик, Ева Герцигова, Шарлотта Генсбур и другие знаменитости мира кино, моды и шоу-бизнеса.