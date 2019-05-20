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Артем Кузелев

Red Carpet: Гости ужина Dior x Vogue в Каннах

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  • 20 Мая 201920:27
Сюжеты: Dior, Vogue, Каннский кинофестиваль

Внеконкурсная программа Каннского кинофестиваля радует гостей Лазурного берега разнообразием.

В один из первых дней Каннского фестиваля парижский дом моды Dior и французская редакция Vogue устроили торжественный ужин и вечеринку. Роскошное мероприятие проходило в ресторане морепродуктов Fred L’E'cailler. Среди звездных гостей можно было встретить Еву Герцигову, Ксавье Долана, Карлу Бруни, Педро Альмодовара, Амиру Касар и других знаменитостей.

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