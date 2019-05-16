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Артем Кузелев

Red Carpet: Первый вечер Каннского кинофестиваля

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  • 16 Мая 201919:22
Сюжеты: Каннский кинофестиваль

На премьеру картины Ладжа Ли «Отверженные» приехали его звездные друзья и подруги.

В первый вечер каннских киносмотров состоялась мировая премьера второго большого фильма Ладжа Ли «Отверженные». Первыми увидеть часовую драму с Дэмиеном Боннаром и Жанной Балибар в главных ролях приехали звездные друзья молодого французского режиссера. Среди гостей, ступивших на красную ковровую дорожку, замечены Джулианна Мур, Карла Бруни и Эль Фэннинг.

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