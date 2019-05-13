Red Carpet: Юбилей парижской Опера Гарнье

На торжественный вечер в честь 350-летия знаменитого театра в Париж съехались самые яркие мировые звезды.

Накануне Дня Победы Париж праздновал 350-летие легендарного театра Опера Гарнье. Голосами торжественного вечера стали Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко, которые исполнили самые яркие номера из своего репертуара. Послушать звезд мировой оперы во французскую столицу приехали Амира Казар, Мэгги Джилленхол, Жанна Дамас, Мег Райан и другие знаменитости.