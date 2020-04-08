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Артем Кузелев

Редакция Vogue Italia представила обложку нового номера

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  • 08 Апреля 202020:02
Сюжеты: Vogue

Апрельский выпуск итальянского Vogue выйдет с пустой – белой – обложкой.

В пятницу, 10 апреля, в продаже появится свежий номер Vogue Italia, который удивляет оригинальным решением обложки. При этом отмечается, что задержка выхода номера в свет связана с тем, что уже на финальной стадии перед сдачей в типографию редакция издания пришла к решению полностью переделать главный проект апрельского выпуска. Сотрудники редакции говорят, что выбор белой обложки без иллюстраций связан с символикой цвета – уважение, перерождение, молчание и новое начало.

 
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