Редакция Vogue Italia представила обложку нового номера

Апрельский выпуск итальянского Vogue выйдет с пустой – белой – обложкой.

В пятницу, 10 апреля, в продаже появится свежий номер Vogue Italia, который удивляет оригинальным решением обложки. При этом отмечается, что задержка выхода номера в свет связана с тем, что уже на финальной стадии перед сдачей в типографию редакция издания пришла к решению полностью переделать главный проект апрельского выпуска. Сотрудники редакции говорят, что выбор белой обложки без иллюстраций связан с символикой цвета – уважение, перерождение, молчание и новое начало.