Редактор Кэти Гранд запускает новое издание

Основательница Love Magazine покинула родную редакцию и готовится к запуску нового журнала.

Покинув журнал Love Magazine, который сама и основала, стилистка и редактор Кэти Гранд сообщила о запуске нового издания. Когда дебютный номер журнала увидит свет, неизвестно, но зато уже объявлено его название. О концепции The Perfect Magazine Кэти Гранд рассказала: «Это не просто очередной журнал. Моя идея заключается в том, чтобы он больше походил на агентство по созданию контента для брендов – на экране, на бумаге, в виде выставки или вечеринки. Если нам когда-нибудь разрешат снова проводить вечеринки. Журнал может быть всем, что я когда-либо делала, собранным вместе».