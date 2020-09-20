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Артем Кузелев

Редактор Кэти Гранд запускает новое издание

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  • 20 Сентября 202023:25

Основательница Love Magazine покинула родную редакцию и готовится к запуску нового журнала.

Покинув журнал Love Magazine, который сама и основала, стилистка и редактор Кэти Гранд сообщила о запуске нового издания. Когда дебютный номер журнала увидит свет, неизвестно, но зато уже объявлено его название. О концепции The Perfect Magazine Кэти Гранд рассказала: «Это не просто очередной журнал. Моя идея заключается в том, чтобы он больше походил на агентство по созданию контента для брендов – на экране, на бумаге, в виде выставки или вечеринки. Если нам когда-нибудь разрешат снова проводить вечеринки. Журнал может быть всем, что я когда-либо делала, собранным вместе».

 
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