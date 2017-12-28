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Артем Кузелев

Редкие фотографии Коко Шанель в Москве

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  • 28 Декабря 201711:38
Сюжеты: Chanel

В середине января в российской столице откроется выставка фотографий Дугласа Киркланда.

Московский Центр фотографии братьев Люмьер анонсировал выставку «За кулисами». Экспозицию составят работы американского фотографа Дугласа Киркланда, посвященные внутренней стороне киносъемок Голливуда с 1960-х годов до настоящего времени. Организаторы проекта подчеркивают, что два отдельных зала выставки будут отведены под серии редких снимков Мэрилин Монро и Коко Шанель. Посетить выставку можно будет с 17 января по 15 апреля 2018 года.

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