Редкие фотографии Коко Шанель в Москве

В середине января в российской столице откроется выставка фотографий Дугласа Киркланда.

Московский Центр фотографии братьев Люмьер анонсировал выставку «За кулисами». Экспозицию составят работы американского фотографа Дугласа Киркланда, посвященные внутренней стороне киносъемок Голливуда с 1960-х годов до настоящего времени. Организаторы проекта подчеркивают, что два отдельных зала выставки будут отведены под серии редких снимков Мэрилин Монро и Коко Шанель. Посетить выставку можно будет с 17 января по 15 апреля 2018 года.