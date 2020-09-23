REEBOK X ILLUMINATION ПРЕДСТАВЛЯЮТ КОЛЛЕКЦИЮ «МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ»

Спортивный гигант Reebok в партнерстве с анимационной студией Illumination, компанией Universal Brand Development и глобальным культурным феноменом «Миньоны» показал новую коллекцию «Миньоны: Грювитация». Новый релиз станет подарком для тех, кто с нетерпением ожидает выхода следующего блокбастера франшизы в июле 2021 года (трейлер можно посмотреть по ссылке). Эта эксклюзивная линейка обуви для всей семьи расскажет эпическую историю коварного плана Грю и раскроет весь творческий потенциал его злодейства.

Франшиза Illumination «Миньоны» поразила воображение зрителей по всему миру и стала самой успешной анимационной историей всех времен. Коллекция Minions x Reebok продолжает удивительную сагу Миньонов и одновременно является новой главой в истории неожиданных творческих коллабораций Reebok. Линейка вдохновлена грядущим фильмом Illumination, который рассказывает о 12-летнем мальчике, мечтавшим стать самым великим суперзлодеем в мире.

Minions x Reebok Question Mid «Лаборатория Грю» (15999 руб)

Яркое обновление легендарной модели Question Mid. Это передача эстафеты от самого опасного игрока на баскетбольной площадке Аллена Айверсон к самому опасному злодею всех времен Грю. В новой серебристо-черной версии кроссовок таится зловещий секрет: светящаяся в темноте «слизь» на подошве. Две лабораторные трубы, по которым перемещается слизь, создают по-настоящему сверхъестественный контакт с любой поверхностью, ну а графические изображения ракетных двигателей помогут даже самым маленьким злодеям совершать невероятные прыжки. Верхняя часть кроссовок выполнена в неполированном серебряном цвете из «металлов» лаборатории Грю, а на хромированной кожаной панели на заднике фирменное «G» Грю заменило традиционную «тройку» Айверсона. Заглянув внутрь, владельцы найдут асимметричные двусторонние стельки, за которыми скрывается уникальная инновация в мире обуви — секретные элементы лаборатории Грю! Кроссовки доступны во взрослых размерах.

Minions x Reebok Instapump Fury «Злобная шестерка» (14999 руб/5499 руб)

Чтобы стать величайшим суперзлодеем, Грю сначала придется победить Злобную Шестерку — команду самых коварных преступников в мире. Вдохновившись Злобной шестеркой, дизайнеры Reebok придумали модную асимметричную версию классических Instapump Fury. У этой модели без шнурков было множество вариаций, но, пожалуй, ни одна из них не была такой смелой. В этом красочном варианте сочетается невероятное изобилие принтов, цветов, материалов и текстур, а силуэт кроссовок получился таким же внушительным, как и команда, которая его вдохновила. Левый кроссовок выполнен в желтых и золотых цветах с элементами, напоминающими о костюмах Belle Bottom (роль озвучивает Тараджи Хенсон), могучем танке Stronghold (Дэнни Трехо) и кастомизированными пластиковыми вставками на заднике в виде кибер-клешни Jean Claw (Жан-Клод Ван Дамм). На правом кроссовке представлены элементы костюмов других участников Злобной шестерки: подкладка с изображением гоночных полос в честь злодея Svengeance (Дольф Лундгрен), бирюзово-золотая филигрань со стеклянным радужным шариком в духе безумной колесницы Nun Chuck (Люси Лоулесс) и полосатый носок со вставкой под крокодиловую кожу, в котором поклонники распознают детали трона, трофеев и оружия White Nuckle (Алан Аркин). Кроссовки доступны в размерах для детей и взрослых.

Minions x Reebok Club C «Злобная шестерка» (7999 руб)

Дизайн анимационных персонажей из Злобной шестерки вдохновлен культовыми фильмами 70-х. Уникальные текстуры и ретро-цвета их костюмов и штаб-квартиры легли в основу утонченной новой версии Reebok Club C. Кроссовки, сделанные из рубчатого вельвета и премиальной кожи, имеют панели из нубука в верхней части, бархатные обрамление внутри, стельку в духе ретро-ковров, мягкие шелковые шнурки и, конечно же, лого Злобной шестерки на язычке. Кроссовки доступны во взрослых размерах.

Minions x Reebok Instapump Fury «Миньоны» (12999 руб/5499 руб)

Модель, вдохновленная цветовой палитрой Миньонов, которую без труда узнают люди по всему миру. Яркие, но в тоже время очень удобные ассиметричные кроссовки выглядят как версия Instapump Fury, придуманная самими Миньонами. В них поклонники найдут множество отсылок к фильмам франшизы: вечеринка Миньонов на стельке, глаза Миньонов на кнопках Pump, изображение шкурки банана на левой подметке и следы отраженных ударов по всему кроссовку. Модель доступна во взрослых и детских размерах.

Minions x Reebok Club C «Отто» (5499 руб - дети/4499 руб - малыши)

Этот утонченный и яркий вариант классических Reebok Club C создан специально для детей. Он представляет нового героя франшизы «Миньонов» — Отто. Minions x Reebok Club C «Отто» — это вторая модель в коллекции, вдохновленная ярко-желтым цветом Миньонов: на стельке маленькие злодеи устроили вечеринку, а о секретном смысле лаймово-зеленых пятен «краски» и следов «грязи» на подошвах зрители узнают из грядущего фильма. Кроссовки доступны в детских размерах.

Важным заключительным элементом коллекции являются футболки с короткими рукавами, которые украшают игривые принты Minions x Reebok.

И последняя, но не менее важная деталь: лаборатория Грю воссоздана в упаковке всех новых творений Reebok и Illumination. Коробку украшают нарисованные от руки ортографические иллюстрации детской комнаты Грю и его секретного логова. Поклонники Миньонов, Айверсона и Reebok найдут на коробке множество забавных отсылок и деталей из грядущего фильма.

Reebok и Illumination будут раскрывать дополнительные подробности о коллекции в преддверии начала продаж и долгожданного релиза самого фильма в июле 2021 года. Коллекция будет доступна с 1 октября на Reebok.ru и в избранных магазинах бренда.

О студии Illumination: Illumination была основана номинантом премии «Оскар» Крисом Меледандри в 2007 году. Студия является одним из ведущих производителей анимационных фильмов в Голливуде. На ее счету числится множество хитов, включая трилогию «Гадкий я», самую успешную анимационную франшизу в истории. В репертуар студии также входит несколько фильмов из десятки самых прибыльных мультфильмов в истории. Ее франшизы представили миру запоминающихся и уникальных персонажей, стали неотъемлемой частью современной культуры и заработали в глобальном прокате более $6 миллиардов.

Студия Illumination, которая заключила контракт об эксклюзивном финансировании и дистрибуции с Universal Pictures, является создателем вселенной фильмов «Гадкий я». Частью этой франшизы является фильм «Миньоны», который стал четвертым самым прибыльным мультфильмом в истории и самой прибыльной картиной Universal. Студия была номинирована на «Оскар» за мультфильмы «Гадкий я 2» и «Гадкий я 3», которые заработали больше $1 миллиарда в международном прокате.

Студия Illumination также создала две другие франшизы, полюбившиеся зрителям по всему миру: «Тайная жизнь домашних животных» (самая прибыльная премьера в истории американского проката) и глобальный хит «Зверопой». В 2018 году Illumination выпустила анимацию «Гринч», премьера которого стала самой прибыльной в истории рождественских фильмов. Ну а в 2019 году вышло долгожданное продолжение «Тайной жизни домашних животных». На 2021 год студия запланировала релиз «Миньоны: Грювитация» в июле и второй части «Зверопоя» в декабре.

О Universal Brand Development: Подразделение Universal Brand Development занимается глобальным продвижением интеллектуальной собственности студии Universal и расширением историй через инновационные физические и цифровые продукты, контент и потребительский опыт. Помимо управления франшизами бренда, Universal Brand Development разрабатывает потребительские продукты, игры и цифровые платформы, основанные на богатом портфолио интеллектуальной собственности Illumination, DreamWorks Animation и NBCUniversal. Universal Brand Development является частью NBCUniversal, подразделения Comcast Corporation.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием.

Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.

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