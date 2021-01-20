Reebok x Кунг-фу Панда: Стань мастером своего стиля

Reebok, DreamWorks Animation и Universal Brand Development объединились, чтобы создать коллекцию Reebok и Кунг-фу Панда, о которой точно будут слагать легенды. В нее вошли кроссовки и текстиль, посвященные милому панде По и другим героям анимационного фильма «Кунг-фу Панда».

В коллаборации представлены культовые силуэты Reebok, вдохновленные вселенной мультфильма, с множеством отсылок к образам любимых персонажей.

Кроссовки Instapump Fury «От Воина Дракона» олицетворяют путь главного героя от обычной панды, которая любит поесть, до Воина Дракона. Из особенностей модели: мягкий замшевый верх с глянцевым изображением дракона и вдохновленные знаменитыми лоскутными шортами По петельки на заднике и язычке. Подкладка вокруг щиколотки отсылает к поясу главного героя, а на кнопках Pump можно изображены миска с лапшой и дракон. Подошва кроссовок выполнена в цветах бамбука — одного из атрибутов По. В детской линейке эти кроссовки представлены моделью Versa Pump.

Верх Club C «Мастер своего стиля» выполнен из разных материалов и принтов, которые отсылают к деталям одежды Неистовой Пятерки и По. Темно-синий носок кроссовок вдохновлен штанами Журавля, язычок — экзоскелетом Богомола, ткань с принтом посередине — изящным кимоно Тигрицы, черные вставки — шерстью главного героя, а на пятке можно заметить чешуйки Гадюки. Логотип Reebok выполнен в стиле браслетов Обезьяны, а расцветка задника и подкладки отсылает к шортам По.

Кроссовки Club C «Сила зодиака» выполнены в более спокойном дизайне. Трафаретный принт в стиле китайской традиционной письменности на кожаном верхе прославляет каждого из семи мастеров кунг-фу: По, Тигрицу, Журавля, Обезьяну, Богомола, Гадюку и Мастера Шифу. Эта модель доступна в детской и взрослой линейках.

Энергичные кроссовки Zig Kinetica «От мастера Тай-чи» посвящены Китайскому новому году и призывают своих обладателей верить в себя и доверять своей интуиции. Верхняя часть визуально отсылает к Миру Духов, в который попадает По в третьей части мультфильма, эту же историю продолжают рисунок на стельке и цветение вишни на заднике.

Стать настоящим мастером своего стиля и собрать весь образ можно, дополнив кроссовки одеждой из новой коллекции. В коллаборацию Reebok и Кунг-фу Панда вошли яркие худи, толстовки, футболки и спортивные штаны с изображениями По, посвященные его становлению Воином Дракона.

Специально для фанатов франшизы Reebok подготовил особую упаковку для кроссовок в стиле Китайского Нового года. Красный верх символизирует конверты, которыми обмениваются на праздничных торжествах в Китае, а на основании коробки изображен динамичный графический принт в стиле мультфильма. Сами кроссовки завернуты в папиросную бумагу, имитирующую меню из лапшичной отца По, в котором представлена обувь коллекции Reebok и Кунг-фу Панда.

К началу продаж коллекции в Instagram была запущена маска-игра, в которой пользователям предлагается проявить ловкость и постараться поймать как можно больше пельменей – тех самых, на которых По учился основам кунг-фу в мультфильме. Найти игру можно в российском аккаунте Reebok в Instagram @reeebok_russia.

Коллекция Reebok и Кунг-фу Панда в продаже на Reebok.ru и в магазинах бренда с 8 января 2021 года.

О мультфильме «Кунг-фу Панда» компании DreamWorks Animation

Действие мультфильма «Кунг-фу Панда» происходит в Древнем Китае, а тема вдохновлена традиционными боевыми искусствами. Картина рассказывает историю панды По, чья любовь к кунг-фу сравнима только с его неуемным аппетитом. Первая часть вышла в 2008 году и была номинирована на премию «Оскар». Она стала самым кассовым оригинальным анимационным фильмом DreamWorks и началом трилогии, собравшей более 1,8 миллиарда долларов в мировом прокате. Вдохновленные реакцией фанатов, создатели продолжают рассказывать истории По и Неистовой пятерки, в которую входят Обезьяна, Журавль, Гадюка, Тигрица и Богомол, — главных защитников своей любимой Долины Мира. Сегодня вселенная «Кунг-фу Панды» — это анимационные фильмы, игры, ТВ-проекты, получающие премии «Эмми», и тематические аттракционы в парках развлечений всего мира.

О Universal Brand Development

Universal Brand Development во всем мире занимается развитие интеллектуальной собственности компании Universal, франшиз, персонажей и историй с помощью инновационных физических и цифровых продуктов, контента и потребительского опыта. Наряду с франчайзинговым бренд-менеджментом основные направления деятельности Universal Brand Development включают потребительские товары, игры и цифровые платформы, основанные на обширном портфеле интеллектуальной собственности компании, созданном Universal Pictures, Illumination, DreamWorks Animation и NBCUniversal cable and television.

Universal Brand Development является частью NBCUniversal, дочерней компании Comcast Corporation. www.universalbranddevelopment.com.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.

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