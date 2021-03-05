Региональный финал Miss Fashion Siberia 2021 состоялся

28 февраля в ночном клубе «Отдых» состоялось модное событие – первое региональное финальное шоу профессионального конкурса красоты «Miss Fashion Siberia 2021».

Организатором яркой премьеры, открывающей год, выступил продюсерский центр «Gold Production». Самые красивые девушки Сибири получили не только шанс проявить себя, но и отправиться на международный финал «Miss Fashion Universe 2021», который состоится в ноябре 2021 в Москве.

Продюсерский центр «Gold Production» проводит этот ежегодный конкурс красоты среди девушек, успешно развивающихся в fashion-индустрии. В первые конкурс состоялся в Новосибирске.

В состав уважаемых экспертов вошли: Валерий Мазур, Наталья Турищева, Сергей Бурмистров, Алина Попова, Сергей Эклер, Светлана Дариенко.

Именно они определили главных победительниц торжественного вечера в категориях MISS, MISSIS и Top - model. Победительницами в категории MISS стали: 1 место - Кристина Антипова, 2 место - Виктория Турусова, 3 место - Татьяна Третьякова. В категории MISSIS победительницами стали: Светлана Михайлова - 1 место, 2 место - Гулхаё Олимова, 3 место - Диана Журавлева. В категории Top – model обладательницей 1 места стала – Ольга Гебель, 2 место – Анна Игнатович и 3 место - Ольга Клыпина.

Обладательницу Гран-При выбрали наши дорогие зрители, путем смс-голосования на протяжении недели. Гран-При Miss Fashion Siberia 2021 стала Александра Черемисина, за нее отдали 5681голоc.

Финальное шоу украшали такие артисты как – зажигательная певица - Тилари, талантливая скрипачка – Юлия Макарова, но самой яркой оказалась – Анна Гольдес – генеральный продюсер и организатор конкурса «Miss Fashion Siberia 2021».

Вечер прошел не только в компании красивых девушек, но и красивых ведущих. Этот вечер вели – шоумэн, певец и профессиональный ведущий – Александр Демьяшев, а также звездный стилист – имиджмейкер, фотомодель и обладательница титула 1 Vice Miss Fashion Moscow 2020 – Елизавета Исаева.

В завершении финального шоу на сцене появились главные организаторы вечера! Генеральный продюсер – Анна Гольдес и режиссер постановщик – Ярослав Орлянский, со сцены они поблагодарили Новосибирск за теплый прием и сообщили о следующих этапах региональных конкурсов.

На телеканале FASHION |24 состоится повтор трансляции подробнее на сайте missfashionrussia.ru. Вас ожидает яркое шоу, море музыки, света, красоты и стиля!