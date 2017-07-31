Рекламная кампания Balmain Hair Couture. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды представляет актуальные тренды парикмахерского искусства.
Дом Balmain представил рекламную кампанию своей профессиональной косметической линии Hair Couture. Традиционно на снимках мы видим актуальные, по мнению стилистов марки, тренды парикмахерского искусства и стайлинга. Образы будущего сезона, созданные при помощи средств Balmain Hair Couture, на этот раз запечатлел фотограф Жан-Батист Мондино.
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