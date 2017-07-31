Вход
ADV
Интересно
Balmain (81)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Рекламная кампания Balmain Hair Couture. Осень-зима, 2017/18

  • 149
  • 0
  • 31 Июля 201712:07
Сюжеты: Balmain

Парижский дом моды представляет актуальные тренды парикмахерского искусства.

1 / 7
  • Balmain Hair Couture. Осень-зима, 2017/18

Дом Balmain представил рекламную кампанию своей профессиональной косметической линии Hair Couture. Традиционно на снимках мы видим актуальные, по мнению стилистов марки, тренды парикмахерского искусства и стайлинга. Образы будущего сезона, созданные при помощи средств Balmain Hair Couture, на этот раз запечатлел фотограф Жан-Батист Мондино.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru