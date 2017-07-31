Рекламная кампания Balmain Hair Couture. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды представляет актуальные тренды парикмахерского искусства.

1 / 7 Balmain Hair Couture. Осень-зима, 2017/18













Дом Balmain представил рекламную кампанию своей профессиональной косметической линии Hair Couture. Традиционно на снимках мы видим актуальные, по мнению стилистов марки, тренды парикмахерского искусства и стайлинга. Образы будущего сезона, созданные при помощи средств Balmain Hair Couture, на этот раз запечатлел фотограф Жан-Батист Мондино.