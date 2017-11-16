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Dirk Bikkembergs (14)
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fashion reporter

Рекламная кампания BIKKEMBERGS Осень-Зима 2017

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  • 16 Ноября 201701:34
Сюжеты: Dirk Bikkembergs, Рекламные кампании

Осенне-Зимняя кампания BIKKEMBERGS – первая на счету Ли Вуда, нового креативного директора бренда DIRK BIKKEMBERGS. Модный дом вверил Ли творческое руководство над первой линией мужской коллекции, а также вторыми линиями мужской, женской и детской коллекции BIKKEMBERGS.

Графичная, дерзкая и энергичная коллекция отбрасывает нас к истокам бренда, фокусируясь на слиянии спорта и стритстайл.  Вдохновленная архивными изображениями 1998 года, именно тогда появилась вторая линия, она воспевает молодость, сплоченность и командный дух.

 

Photographer  James Robjant

Video Director  Zoe Que

Creative Director  Lee Wood

Art Director Lele Del Fabbro

Stylist  Matteo Greco

Hair and Make up Gianluca Guaitoli and Giovanni Iovine

Models Dima Babenko, Kristina Abibulayeva, Bruno Sitton, Julien Weigl, Matteo Cremasci

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