Рекламная кампания BIKKEMBERGS Осень-Зима 2017

Осенне-Зимняя кампания BIKKEMBERGS – первая на счету Ли Вуда, нового креативного директора бренда DIRK BIKKEMBERGS. Модный дом вверил Ли творческое руководство над первой линией мужской коллекции, а также вторыми линиями мужской, женской и детской коллекции BIKKEMBERGS.

Графичная, дерзкая и энергичная коллекция отбрасывает нас к истокам бренда, фокусируясь на слиянии спорта и стритстайл. Вдохновленная архивными изображениями 1998 года, именно тогда появилась вторая линия, она воспевает молодость, сплоченность и командный дух.

Photographer James Robjant

Video Director Zoe Que

Creative Director Lee Wood

Art Director Lele Del Fabbro

Stylist Matteo Greco

Hair and Make up Gianluca Guaitoli and Giovanni Iovine

Models Dima Babenko, Kristina Abibulayeva, Bruno Sitton, Julien Weigl, Matteo Cremasci