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Артем Кузелев

Рекламная кампания коллекции Erdem x H&M

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  • 18 Октября 201713:35
Сюжеты: H&M, Рекламные кампании, Erdem

За две недели до старта продаж коллаборация представила рекламную кампанию капсульной коллекции.

Шведская марка H&M опубликовала первые кадры новой рекламной кампании. В центре внимания совместная коллекция ретейлера с брендом Erdem. Главные роли в фотосессии исполнили известные модели: Саския де Брау, Имаан Хаммам, Грейс Хартцель, Фернандо Кабрал, Нильс Виссер и Тони Уорд. Также в съемках приняли киноактеры Раби Дагналл, Том Рис Харрис, Хиро Файнс-Тиффин и Гарриет Уолтер. За создание красивого кампейна отвечал фотограф Михал Пуделка, который вдохновлялся классическими канонами семейного портрета.

В розничную и онлайн продажу коллекция поступит 2 ноября 2017 года.

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