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Артем Кузелев

Рекламная съемка Эди Слимана для Celine. Осень-зима, 2019/20

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  • 08 Мая 201917:33
Сюжеты: Celine, Рекламные кампании, Осень-зима 2019-20

Парижский дом моды представил масштабный кампейн, созданный креативным директором.

По старой-доброй традиции, встав у руля очередного модного дома, Эди Слиман заново создает его эстетику. Дизайнер известен и как талантливый фотограф с богатым портфолио. На этот раз Слиман снимает рекламную кампанию для дома Celine, и в этих кадрах без труда угадывается его манера. На фотографиях видны основные элементы осенне-зимней коллекции, а также ювелирные украшения и аксессуары.

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