Рекламная съемка Эди Слимана для Celine. Осень-зима, 2019/20

Парижский дом моды представил масштабный кампейн, созданный креативным директором.

По старой-доброй традиции, встав у руля очередного модного дома, Эди Слиман заново создает его эстетику. Дизайнер известен и как талантливый фотограф с богатым портфолио. На этот раз Слиман снимает рекламную кампанию для дома Celine, и в этих кадрах без труда угадывается его манера. На фотографиях видны основные элементы осенне-зимней коллекции, а также ювелирные украшения и аксессуары.