Рекламные идеи

Сегодня заниматься продажей товаров и услуг, не используя рекламу, это то же самое, что старательно подмигивать девушке в абсолютно темной комнате. И большинство российских бизнесменов это уже поняли. Нешуточная конкуренция заставляет компании искать все новые и новые способы продвижения своих товаров. Конечно, у обычных обывателей слово «реклама» вызывает далеко не самые положительные эмоции. И это вполне закономерно, ведь около семидесяти процентов рекламы эксперты называют «агрессивной». Но остается еще тридцать процентов рекламы, которая привлекает новых потребителей, гармонично соединяя в себе качество и информативность. Например, довольно эффективная и неагрессивная реклама, размещенная на пакетах с вырубной ручкой, никого из покупателей не раздражает. Менеджеры компании «Производство пакетов» уверены, что яркие пакеты станут прекрасным дополнением к маркетинговой стратегии любой компании. Заказать и приобрести ПАКЕТЫ С ВЫРУБНОЙ РУЧКОЙ можно на сайте данной компании.

А теперь несколько примеров самой необычной рекламы.

В прошлом веке российский предприниматель Н.Л. Шустов платил деньги студентам за то, что они во всех барах Москвы заказывали себе коньяк «Шустов». Если коньяка в баре не обнаруживалось, они громко извещали публику о том, что больше ноги их не будет в этом заведении. Уже через пару месяцев этот напиток стал самым популярным в Москве, а затем и в Петербурге.

«3M» – известный производитель пулестойкого стекла провел довольно забавную рекламную акцию. На одной из автобусных остановок они установили стеклянный сейф, внутри которого лежала очень крупная сумма денег. На сейфе красовалась надпись: «Эти деньги того, кто сумеет разбить стекло сейфа!» Говорить о том, что желающих получить деньги было много – значит не сказать ничего. Однако сейф разбить не смог никто. Деньги остались у производителя, а спрос на продукцию вырос в десятки раз.

Безусловно, очень важно, чтобы реклама была не слишком навязчивой, а информативной и полезной. Ярким примером такой рекламы могут стать пакеты с вырубной ручкой и с логотипом вашей компании.