Рекламный щит Marc Jacobs подвергся вандализму

Как оказалось, наружную рекламу марки, расположенную в Лос-Анджелесе, испортила Фрэнсис Бин Кобейн, позировавшая для нее.

Рекламный щит Marc Jacobs, о котором идет речь, расположен на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе. На постере работы Дэвида Симса была изображена художница Фрэнсис Бин Кобэйн, которая является одним из амбассадоров бренда. Пару дней назад реклама была испорчена граффити и надписями: «Она ведьма!» В последствие оказалось, что акт вандализма совершила сама дочь Курта Кобейна и Кортни Лав, которой мистер Джейкобс предоставил полную свободу действий. Получилось не так скандально, как ожидалось, но по сети снимки разошлись в одно мгновение.