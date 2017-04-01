Вход
ADV
Интересно
Marc Jacobs (210)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Рекламный щит Marc Jacobs подвергся вандализму

  • 82
  • 0
  • 01 Апреля 201711:25
Сюжеты: Marc Jacobs, Рекламные кампании

Как оказалось, наружную рекламу марки, расположенную в Лос-Анджелесе, испортила Фрэнсис Бин Кобейн, позировавшая для нее.

Рекламный щит Marc Jacobs, о котором идет речь, расположен на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе. На постере работы Дэвида Симса была изображена художница Фрэнсис Бин Кобэйн, которая является одним из амбассадоров бренда. Пару дней назад реклама была испорчена граффити и надписями: «Она ведьма!» В последствие оказалось, что акт вандализма совершила сама дочь Курта Кобейна и Кортни Лав, которой мистер Джейкобс предоставил полную свободу действий. Получилось не так скандально, как ожидалось, но по сети снимки разошлись в одно мгновение.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru