Рекордная сумма за винтажный жакет Yves Saint Laurent

Организаторы торгов аукциона Christie's сообщили о рекордной сумме, вырученной за расшитый жакет, созданный Ивом Сен-Лораном.
Винтажный жакет Yves Saint Laurent, украшенный роскошной вышивкой, вдохновленной картиной Винсента Ван Гога «Подсолнухи», продан на аукционе за 382 000 евро. Впервые модель на подиуме представила Наоми Кэмпбелл в сезоне весна-лето 1988. Всего таких моделей было выпущено четыре. Ожидалось, что на торгах Christie's за него будет выручено от 80 000 до 120 000 евро, однако реальность превзошла планы организаторов.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.