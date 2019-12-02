Рекордная сумма за винтажный жакет Yves Saint Laurent

Организаторы торгов аукциона Christie's сообщили о рекордной сумме, вырученной за расшитый жакет, созданный Ивом Сен-Лораном.

Винтажный жакет Yves Saint Laurent, украшенный роскошной вышивкой, вдохновленной картиной Винсента Ван Гога «Подсолнухи», продан на аукционе за 382 000 евро. Впервые модель на подиуме представила Наоми Кэмпбелл в сезоне весна-лето 1988. Всего таких моделей было выпущено четыре. Ожидалось, что на торгах Christie's за него будет выручено от 80 000 до 120 000 евро, однако реальность превзошла планы организаторов.