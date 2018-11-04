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Артем Кузелев

Ремесленную коллекцию Chanel покажут в Йере

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  • 04 Ноября 201811:30
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды представит на фестивале моды и фотографии работы своих 12 мастерских.

Следующий сезон знаменитого фестиваля в Йере запланирован на апрель будущего года. Организаторы мероприятия уже анонсируют насыщенную программу, одной из главных жемчужин которой станет участие дома Chanel. Парижская марка покажет на площадке фестиваля ремесленную коллекцию, созданную мастерами 12 ателье Chanel Metiers d’Art. О том, что именно увидят посетители, пока что не говорится.

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