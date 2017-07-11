Рената Литвинова для журнала L’Officiel Russia. Июль-август, 2017

Одно из главных героинь сдвоенного летнего номера журнала L’Officiel стала знаменитая российская кинодива и икона стиля.

1 / 9 L’Officiel Russia. Июль-август, 2017

















В последнее время Рената Литвинова больше известна по работе в театре, а также как креативный директор журнала Numero. Актриса, режиссер, продюсер и настоящая икона стиля снимает короткометражки и коммерческое видео, однако в большом кино, по всей видимости, взяла тайм-аут. Новая фотосессия российской версии журнала L’Officiel стала приятным сюрпризом для поклонников Ренаты. Во время съемки, напоминающей о советской эпохе, кинодива примерила стильные образы из актуальных коллекций. Что касается кино, то в будущем году мы сможем увидеть ее в приключенческой картине Сергея Саркисова «На Париж!».