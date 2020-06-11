Рената Литвинова в арт-проекте Vogue Russia

Рената Литвинова выступила в роли арт-директора, постановщика, модели, стилиста, автора и художника в новом проекте российского Vogue.

Актриса и режиссер предстала перед объективом Ксении Поггенполь в нарядах от любимого Демны Гвасалии и других дизайнеров. Получившиеся фотографии она украсила своими рисунками и написала небольшую историю.

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Лето началось еще хуже, чем прошел май. Встречу с Железной Королевой через департамент «Лесных угодий» назначили только летом – в первых числах. В лес еще прибывали люди, редко прячась. Железная Королева была увидена лишь несколькими смертными людьми, которым она запомнилась по-разному… Кто-то ее успел сфотографировать, а кто-то нарисовал.

Как только она увидела меня в тот летний вечер 2020 года, она спросила: «Все ли хорошо у тебя?.. И не смей мне отвечать, что у тебя – плохо… Это не ответ!»

«Я влюблена», — только ответила я.