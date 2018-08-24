О том, что такое репродуктивная медицина и каковы ее главные достижения расскажет генеральный директор и главный врач Института репродуктивной медицины REMEDI Елена Сергеевна Младова.

Репродуктивная медицина – новая и динамично развивающаяся отрасль медицины. История экстракорпорального оплодотворения в мире начинается с первой половины ХХ века, когда исследователи научились сохранять сперматозоиды, а затем начали опыты по получению яйцеклеток и наблюдению за ранним эмбриональным развитием. Многолетняя совместная работа врачей-гинекологов, эмбриологов и пациентов привела к успеху команду английских ученых в 1978 году, когда родилась Луиза Браун – первый ребенок, рожденный после применения ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). В 2010 году руководитель данной группы исследователей ученый эмбриолог Роберт Эдвардс был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицины за «разработку технологии искусственного оплодотворения».

В конце 70-х, начале 80-х годов ХХ века яйцеклетки (ооциты) для оплодотворения получали в естественном цикле пациенток, а само извлечение яйцеклеток происходило при помощи лапароскопии. Однако при работе с одним ооцитом шансы получить качественный эмбрион для последующего переноса в полость матки невелики. Эффективность процедуры ЭКО можно существенно повысить, если проводить работу одновременно с несколькими яйцеклетками пациентки. Работа с несколькими ооцитами в одном цикле стала возможной благодаря внедрению в середине 80х годов препаратов для стимуляции роста фолликулов (гонадотропинов), а также внедрению ультразвуковых исследований в гинекологическую практику. В течение следующих 20 лет схемы стимуляции роста фолликулов и техника забора яйцеклеток непрерывно совершенствовались, в настоящее время риски развития осложнений при стимуляции овуляции и пункции низкие, а риск развития такого грозного осложнения программы ЭКО как синдром гиперстимуляции можно полностью исключить. Пункция (забор яйцеклеток) проводится в амбулаторных условиях и не требует длительного пребывания пациентов в клинике.

Параллельно с возможностью получать большое количество эмбрионов развивалась технология замораживания эмбрионов и последующего хранения в жидком азоте. Замораживание эмбрионов позволило сохранить «лишние эмбрионы» для последующего переноса пациентке и существенно повысить шансы наступления беременности в расчете на одну процедуру забора яйцеклеток. Неоднократно предпринимались попытки заморозить и яйцеклетки, однако технология «медленного» замораживания не привела к существенным успехам в этой области.

В 2006-2008 годах на смену медленному замораживанию пришла технология ультрабыстрого замораживания – витрификации - которая оказалась крайне эффективной с точки зрения сохранения как эмбрионов, так и яйцеклеток. Именно благодаря витрификации появилась возможность создавать банки ооцитов и реализовывать программы отсроченного материнства и программы сохранения фертильности для пациенток с онкологическими заболеваниями.

Современные генетические технологии позволяют провести генетические исследования эмбриона до его переноса в полость матки (преимплантационная генетическая диагностика). Подобная диагностика позволяет исключить эмбрионы с генетическими аномалиями (например, синдром Дауна) и существенно повысить шансы рождения здорового ребенка.

Итак, за 40 лет развития репродуктивной медицины:

Схемы стимуляции роста фолликулов стали максимально безопасными и гибкими;

Технологии быстрого замораживания позволяют сохранять биологический материал в течение многих лет, при этом выживаемость эмбрионов после размораживания достигает 99.8%, яйцеклеток – около 92%, сперматозоидов – 99.8%;

Активно используется генетическое тестирование эмбриона до момента его переноса в полость матки, что исключает развитие беременности плодом с хромосомной патологией. Преимплантационная генетическая диагностика также используется для предотвращения рождения ребенка с моногенными заболеваниям (например, спинальной амиотрофией) в семьях с высоким риском.

Метод ЭКО нередко критиковали за большое количество многоплодных беременностей (двоен, троен), что несло существенный риск преждевременных родов. Используемые технологии привели к увеличению частоты наступления беременности (в некоторых группах пациентов – до 60% в расчете на перенос эмбриона) и существенному прогрессу с точки зрения эффективности программ в расчете на процедуру забора ооцитов, что сделало возможным снизить число переносимых эмбрионов без снижения частоты наступления беременности. В настоящее время большинство клиник репродуктивной медицины отдают предпочтение переносу одного эмбриона – такой подход позволяет получить долгожданную беременность с минимальными рисками для дальнейшего вынашивания.

Несмотря на существенный прогресс, репродуктивной медицине есть куда развиваться. В настоящее время внимание исследователей обращено в сторону технологии IVM – in vitro maturation – технологии получения незрелых ооцитов, их «дозревание» в лабораторных условиях и дальнейшее оплодотворения. Такая методика востребована у пациентов, не отвечающих на стандартные схемы стимуляции, а также у пациенток с онкологическими заболеваниями. Экспериментальная медицина работает над методикой «ЭКО от трех родителей», позволяющей заменить цитоплазму яйцеклетки пациентки на донорскую цитоплазму, что может оказать существенный положительный эффект на качество эмбрионов, полученных от пациенток старшего репродуктивного возраста, а также может быть методом лечения митохондриальных заболеваний. Активно ведется работа по возможности вынашивания ребенка женщинами после трансплантации матки. Трансплантация матки может рассматриваться как альтернатива суррогатному материнству, благодаря этой технологии в мире уже родилось 9 детей. Исследователи изучают и возможность эмбриона жить в «искусственной матке» - пока данные исследования проводятся на животных и есть первые успехи в этом направлении.

Отдельно хотелось бы отметить, что уровень клиник репродукции к России достаточно высокий, как по уровню оснащения, так и по уровню квалификации специалистов. Все технологии, применяемые в мире в клинической практике, реализованы и в России. На мой взгляд, репродуктивная медицина полностью отвечает принципам гуманизма, так как это технология про людей и для людей, и я уверена, что за ней – наше с Вами будущее.