RESERVED и Disney создали капсульную коллекцию для России

Этой зимой классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении - путешествие в таинственный мир Четырех королевств обязательно подарит не только кинопремьера от Disney, но ещё и рождественская эксклюзивная одежды RESERVED, созданная специально для России.

Впервые съемки лукбука капсульной коллекции прошли в России в концертном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке, чей интерьер как нельзя лучше передал неповторимую атмосферу Рождества.

По данным пресс-службы бренда.