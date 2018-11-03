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Диана Мицкевич

RESERVED и Disney создали капсульную коллекцию для России

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  • 03 Ноября 201815:05
Сюжеты: RESERVED, Disney

Этой зимой классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении -  путешествие в таинственный мир Четырех королевств обязательно подарит не только кинопремьера  от Disney, но ещё и рождественская эксклюзивная одежды RESERVED, созданная специально для России.

Впервые съемки лукбука капсульной коллекции прошли в России в концертном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке, чей интерьер как нельзя лучше передал неповторимую атмосферу Рождества.

По данным пресс-службы бренда.

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