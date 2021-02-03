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Артем Кузелев

Ретейлер Asos все-таки купит активы холдинга, владеющего маркой Topshop

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  • 03 Февраля 202122:20
Сюжеты: ASOS, Topshop

В британском интернет-ритейлере подтвердили намерение приобрести активы Arcadia Group, в числе которых марки Topshop, Topman, Miss Selfridge и HIIT. Стоимость сделки составит 330 млн фунтов стерлингов. При этом известно, что новый владелец не собирается покупать офлайн-магазины брендов группы, что говорит о сокращении 2,5 тыс. рабочих мест.

Согласно официальному релизу Asos, компания намерена заняться развитием переходящих ей марок. Генеральный директор Ник Бейтон отметил: «Приобретение этих знаковых британских марок – очень важный шаг для нас и наших клиентов, который поможет нам укрепить стратегию, нацеленную на формирование мультибрендовой платформы».

Кроме того, Asos станет владельцем интеллектуальной собственности компании и ее складов.

 
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