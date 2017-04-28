Ретроспектива Ирвинга Пенна в музее Met

На днях нью-йоркский Метрополитен-музей представил посетителям ретроспективную выставку, посвященную творчеству легендарного фотографа, изменившего взгляд на модную фотографию.
Ирвинг Пенн широко известен как один из самых влиятельных фотографов модной индустрии XX века. Именно он изобрел и популяризировал подход к моде, когда она воспринимается не как прикладная деятельность, а как вид искусства. Фотограф сумел легко и гармонично преодолеть разрыв между искусством, модой и коммерцией и кардинально пересмотреть язык фэшн-фотографии. На протяжении 70 лет своей головокружительной карьеры он не только являлся ведущим фотографом американского Vogue, но также снимал портреты и натюрморты, выбирая часто очень неожиданных героев. Увидеть ретроспективу Irving Penn: Centennial можно в музее Мет до 30 июля 2017 года.
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