Ретроспектива Ирвинга Пенна в музее Met

На днях нью-йоркский Метрополитен-музей представил посетителям ретроспективную выставку, посвященную творчеству легендарного фотографа, изменившего взгляд на модную фотографию.

1 / 18 Кадры Ирвинга Пенна, вошедшие в экспозицию Мет



































Ирвинг Пенн широко известен как один из самых влиятельных фотографов модной индустрии XX века. Именно он изобрел и популяризировал подход к моде, когда она воспринимается не как прикладная деятельность, а как вид искусства. Фотограф сумел легко и гармонично преодолеть разрыв между искусством, модой и коммерцией и кардинально пересмотреть язык фэшн-фотографии. На протяжении 70 лет своей головокружительной карьеры он не только являлся ведущим фотографом американского Vogue, но также снимал портреты и натюрморты, выбирая часто очень неожиданных героев. Увидеть ретроспективу Irving Penn: Centennial можно в музее Мет до 30 июля 2017 года.