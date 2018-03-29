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Артем Кузелев

Ретроспектива: Мартин Маржела в доме Hermes

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  • 29 Марта 201810:43
Сюжеты: Hermes, Martin Margiela

В Париже открылась выставка, посвященная работе бельгийского дизайнера на посту креативного директора французского дома моды.

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  • Экспонаты выставки Margiela, the Hermes Years

В парижском Музее декоративного искусства открыла двери экспозиция Margiela, the Hermes Years. Проект рассказывает о периоде в карьере Мартина Маржелы, в который он трудился на месте креативного директора французского дома моды. Дизайнер возглавил Hermes в 1997 году и занимал свой пост шесть лет, выпустив двенадцать коллекций. Кураторы выставки подчеркивают, что многие из вещей открыты для публики впервые. Всего экспозицию составило более ста предметов: от архивных фотографий и видеороликов до моделей одежды и аксессуаров. Посетить ретроспективу можно до 2 сентября 2018 года.

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