Ретроспектива: Мартин Маржела в доме Hermes

В Париже открылась выставка, посвященная работе бельгийского дизайнера на посту креативного директора французского дома моды.

1 / 5 Экспонаты выставки Margiela, the Hermes Years









В парижском Музее декоративного искусства открыла двери экспозиция Margiela, the Hermes Years. Проект рассказывает о периоде в карьере Мартина Маржелы, в который он трудился на месте креативного директора французского дома моды. Дизайнер возглавил Hermes в 1997 году и занимал свой пост шесть лет, выпустив двенадцать коллекций. Кураторы выставки подчеркивают, что многие из вещей открыты для публики впервые. Всего экспозицию составило более ста предметов: от архивных фотографий и видеороликов до моделей одежды и аксессуаров. Посетить ретроспективу можно до 2 сентября 2018 года.