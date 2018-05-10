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Артем Кузелев

Ретроспектива Рика Оуэнса в нью-йоркском универмаге

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  • 10 Мая 201811:03
Сюжеты: Rick Owens

Универмаг Barneys в Нью-Йорке представил ретроспективную выставку работ американского дизайнера.

В универмаге Barneys New York начала работу выставка, посвященная творчеству Рика Оуэнса. Дизайнер долгое время трудился над экспозицией Subhuman Inhuman Superhuman («Нечеловеческий бесчеловечный суперчеловек») совместно с директором торгового центра Мэтью Маццука. Проект представляет гостям избранные вещи из коллекций Оуэнса разных лет, а также его авторскую мебель, видеоматериалы и эскизы. Посетить выставку можно в течение месяца, до 3 июня.

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