Ретроспектива Рика Оуэнса в нью-йоркском универмаге

Универмаг Barneys в Нью-Йорке представил ретроспективную выставку работ американского дизайнера.

В универмаге Barneys New York начала работу выставка, посвященная творчеству Рика Оуэнса. Дизайнер долгое время трудился над экспозицией Subhuman Inhuman Superhuman («Нечеловеческий бесчеловечный суперчеловек») совместно с директором торгового центра Мэтью Маццука. Проект представляет гостям избранные вещи из коллекций Оуэнса разных лет, а также его авторскую мебель, видеоматериалы и эскизы. Посетить выставку можно в течение месяца, до 3 июня.