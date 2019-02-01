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Артем Кузелев

Ретроспектива Руди Гернрайха в Лос-Анджелесе

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  • 01 Февраля 201914:35

В лос-анджелесском культурном центре Skirball пройдет выставка, посвященная творчеству знаменитого изобретателя монокини.

Ретроспектива получила название Fearless Fashion: Rudi Gernreich и во много его оправдывает. Дизайнер Руди Гернрайх, действительно, отличался смелостью и бесстрашием, о чем красноречиво говорит его главное изобретение – монокини. Женский купальник, не прикрывающий грудь, сразу же разделил общество на тех, кто был скандализирован, и тех, кто встретил новинку с восторгом. На выставке можно будет увидеть больше 60 нарядов, придуманных Гернрайхом, в том числе и модели монокини. Посетить проект можно будет с 9 мая по 1 сентября этого года.

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