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Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova) (36)
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Артем Кузелев

Ретроспектива Татьяны Парфеновой в Петербурге

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  • 16 Марта 201710:22
Сюжеты: Татьяна Парфенова (Tatyana Parfenova)

В Музее Академии Художеств открывается ретроспективная выставка, посвященная творчеству знаменитого российского дизайнера.

Открытие выставки состоится 20 марта в Тициановском зале Российской академии художеств в Петербурге. Проект получил название «Модный дом "Татьяна Парфенова"» и призван рассказать историю марки и дизайнера изнутри. В экспозиции будут представлены кутюрные платья Парфеновой, предметы интерьера и картины. За день до открытия выставки здесь же, в Тициановском зале пройдет показ новой коллекции линии White by Parfionova.

Посетить выставку можно будет до 16 апреля этого года.

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