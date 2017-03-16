Ретроспектива Татьяны Парфеновой в Петербурге

В Музее Академии Художеств открывается ретроспективная выставка, посвященная творчеству знаменитого российского дизайнера.

Открытие выставки состоится 20 марта в Тициановском зале Российской академии художеств в Петербурге. Проект получил название «Модный дом "Татьяна Парфенова"» и призван рассказать историю марки и дизайнера изнутри. В экспозиции будут представлены кутюрные платья Парфеновой, предметы интерьера и картины. За день до открытия выставки здесь же, в Тициановском зале пройдет показ новой коллекции линии White by Parfionova.

Посетить выставку можно будет до 16 апреля этого года.