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Артем Кузелев

Ретроспектива Tiffany & Co в Шанхае

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  • 14 Июля 201911:04
Сюжеты: Tiffany

Этой осенью в Шанхае покажут архивные украшения знаменитого ювелирного дома.

Выставочный проект получил название Vision & Virtuosity и объединяет главные произведения высокого ювелирного искусства от мастеров Tiffany & Co. Экспозицию составят изделия, созданные за 182 года существования ювелирного дома, в том числе и из частных коллекций. Выставка разделяется на шесть частей: «Голубой – цвет мечты», «Мир Tiffany», The Tiffany Blue Book, Tiffany Love, «Завтрак у «Тиффани», «Бриллианты – чудо природы». Увидеть все можно будет с 23 сентября до 10 ноября в здании Фонда Фосун.

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