Ретроспектива Тима Уокера откроется в Лондоне

В Музее Виктории и Альберта пройдет масштабная фотовыставка Tim Walker: Wonderful Things.

С 21 сентября этого года по 8 марта 2020-го в лондонском Музее Виктории и Альберта будет работать выставка, посвященная творчеству знаменитого фэшн-фотографа. Проект Tim Walker: Wonderful Things представит не только фотографии, созданные Тимом Уокером в разное время, но также реквизит со съемок, эскизы, наброски и другие экспонаты. О будущей выставке сам Уокер сказал: «Для меня Музей Виктории и Альберта всегда был дворцом мечтаний. Это одно из самых вдохновляющих мест в мире. Подготовка к выставке длилась три года и подтолкнула меня выйти на новые территории, что меня очень радует. Сейчас я на том этапе своей жизни, когда чувствую себя достаточно смелым для того, чтобы сделать это».