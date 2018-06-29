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Артем Кузелев

Ретроспективная выставка Аззедина Алайи в Париже

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  • 29 Июня 201818:11

Ассоциация Аззедина Алайи представила вторую экспозицию, посвященную творчеству знаменитого дизайнера, ушедшего из жизни в начале этого года.

Оливье Саяр, который ранее возглавлял Музей моды Гальера, анонсировал ретроспективную выставку, посвященную весенне-летней коллекции 1992 года. Ассоциация Аззедина Алайя (Association Azzedine Alaia) выбрала эту коллекцию неслучайно. Во-первых, она отличается масштабами – модельер создал для нее аж 115 образов! Во-вторых, источником вдохновения для Алайи послужила персона маркиза де Помпадур, с которой дизайнера связывало очень многое.

Разместилась экспозиция в историческом здании на улице Веррери в парижском квартале Марэ, где маркиза получала культурное образование. К началу работы выставки «Секретная алхимия одной коллекции» в издательстве Assouline выйдет альбом фотографий, сделанных в 1991 году Проспером Ассулином, наблюдавшим за работой над коллекцией.

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