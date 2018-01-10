Ретроспективная выставка Джанни Версаче

В конце месяца в Берлине откроется ретроспективная выставка, посвященная жизни и творчеству итальянского дизайнера.

В последний день января в столице Германии откроет двери выставка, посвященная легендарному итальянскому модельеру Джанни Версаче. Ретроспектива расположится во Дворце кронпринцев на улице Унтер-ден-Линден. Кураторы представят публике уникальные образы, созданные Версаче для Принца, Мадонны, Элтона Джона, Клаудии Шиффер и Наоми Кэмпбелл. В рамках открытия 30 января здесь же пройдет показ архивных моделей дома. Посетить выставку можно будет до 14 апреля.