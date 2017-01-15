Ретроспективная выставка Мартина Маржелы

Французский куратор Оливье Сайяр анонсировал большую выставку, посвященную одному из самых загадочных дизайнеров современной моды.

По предварительной информации, работа над созданием концепции уже ведется, однако сама выставка будет открыта лишь в будущем году. Известно, что загадочный бельгийский дизайнер и французский куратор работают над ретроспективой совместно. Выставка обещает стать одним из самых интересных проектов сезона, ведь Мартин Маржела является самым скрытным дизайнером. В сети можно найти крайне малое количество его фотографий, он никогда не выходил на поклон после шоу, а также не давал интервью.