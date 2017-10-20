Ретроспективная выставка Оливье Тейскенса

На днях в Антверпене открылась масштабная ретроспектива работ дизайнера Оливье Тейскенса.

Музей моды в Антверпене приглашает на масштабную выставку, посвященную творчеству дизайнера Оливье Тейскенса. Ретроспектива охватывает 20 лет творческого пути модельера, успевшего поработать в таких именитых домах, как Rochas, Nina Ricci и Theory. Сегодня Оливье возглавляет собственный бренд Olivier Theyskens, архивы которого также можно увидеть в залах музея. Организаторы обещают, что посетить интересную экспозицию можно будет до 18 марта будущего года.