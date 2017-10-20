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Olivier Theyskens (Оливье Тейскенс) (16)
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Артем Кузелев

Ретроспективная выставка Оливье Тейскенса

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  • 20 Октября 201712:15
Сюжеты: Olivier Theyskens (Оливье Тейскенс)

На днях в Антверпене открылась масштабная ретроспектива работ дизайнера Оливье Тейскенса.

Музей моды в Антверпене приглашает на масштабную выставку, посвященную творчеству дизайнера Оливье Тейскенса. Ретроспектива охватывает 20 лет творческого пути модельера, успевшего поработать в таких именитых домах, как Rochas, Nina Ricci и Theory. Сегодня Оливье возглавляет собственный бренд Olivier Theyskens, архивы которого также можно увидеть в залах музея. Организаторы обещают, что посетить интересную экспозицию можно будет до 18 марта будущего года. 

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