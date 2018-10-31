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Артем Кузелев

Ретроспективу Тьерри Мюглера покажут в Канаде

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  • 31 Октября 201822:33

Весной в Монреале откроется выставка, посвященная дому моды Thierry Mugler.

Монреальский музей изящных искусств анонсировал большой выставочный проект Thierry Mugler: Couturissime. Ретроспектива будет посвящена творчеству и карьерному пути основателя дома моды Тьерри Мюглера. Выставка обещает стать одной из самых масштабных и представит посетителям музея 140 работ дизайнера. В экспозиции можно будет найти и редкие вещи из первой коллекции модельера, которая увидела свет в 1973 году. Откроется проект 2 марта и будет принимать гостей до 8 сентября 2019 года.

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