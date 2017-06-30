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Иван

Ретушь и обработка портретных фотографий на МасBook

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  • 30 Июня 201716:39

Обработка и ретушь - это один из завершающих этапов работы фотографа. Именно он играет ключевую роль при финальном результате. На своей лекции Александр не только расскажет про особенности съемки портретных фото, но и подробно опишет все  нюансы обработки в редакторах, тонкости ретуши кожи, а также факторы, которые нужно предусмотреть при съемке, чтобы минимизировать обработку.

Александр заинтересовался фотографией еще в студенческие годы. Сейчас в творческой копилке Александра работы с модельными агентствами Лондона и Нью-Йорка и популярными звездами шоу-бизнеса, такими как: Therr Maitz, Ксения Алфёрова, Егор Бероев, Рок-группа «Крематорий», Uma2rman, Black Star, Иван Далматов и другие. Также выступил в качестве режиссера музыкального клипа Ивана Далматова «Crazy Liar» и со-режиссера клипа Therr Maitz «Doctor».  

​​​​​​​Программа лекции:

  1. Основные инструменты конвертации raw-файлов. Что делать в Lightroom, а что в Photoshop?
  2.  Ретушь и обработка кожи: все актуальные методы.
  3. Нахождение цветовой гармонии в снимке и перекрашивание объектов в соответствии с ней.
  4.  Вырезание сложных объектов для коллажирования.
  5.  Использование плагинов: за и против.
  6.  Какие нюансы необходимо предусмотреть при съемке, чтобы оптимизировать дальнейшую обработку.

 

Дата и время проведения лекции: 12 июля  2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

 

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

 

По всем дополнительным вопросам обращайтесь по адресу academy@re-store.ru (в письме участникам необходимо указать свое имя, а также источник, из которого узнали о лекции) или по телефону 8 (917) 513-19-31. 

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