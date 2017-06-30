Ретушь и обработка портретных фотографий на МасBook

Обработка и ретушь - это один из завершающих этапов работы фотографа. Именно он играет ключевую роль при финальном результате. На своей лекции Александр не только расскажет про особенности съемки портретных фото, но и подробно опишет все нюансы обработки в редакторах, тонкости ретуши кожи, а также факторы, которые нужно предусмотреть при съемке, чтобы минимизировать обработку.

​​​​​​​Программа лекции:

Основные инструменты конвертации raw-файлов. Что делать в Lightroom, а что в Photoshop? Ретушь и обработка кожи: все актуальные методы. Нахождение цветовой гармонии в снимке и перекрашивание объектов в соответствии с ней. Вырезание сложных объектов для коллажирования. Использование плагинов: за и против. Какие нюансы необходимо предусмотреть при съемке, чтобы оптимизировать дальнейшую обработку.

Дата и время проведения лекции: 12 июля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.

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