Ретушь и обработка портретных фотографий на МасBook

Обработка и ретушь - это один из завершающих этапов работы фотографа. Именно он играет ключевую роль при финальном результате. На своей лекции Александр не только расскажет про особенности съемки портретных фото, но и подробно опишет все нюансы обработки в редакторах, тонкости ретуши кожи, а также факторы, которые нужно предусмотреть при съемке, чтобы минимизировать обработку.Александр заинтересовался фотографией еще в студенческие годы. Сейчас в творческой копилке Александра работы с модельными агентствами Лондона и Нью-Йорка и популярными звездами шоу-бизнеса, такими как: Therr Maitz, Ксения Алфёрова, Егор Бероев, Рок-группа «Крематорий», Uma2rman, Black Star, Иван Далматов и другие. Также выступил в качестве режиссера музыкального клипа Ивана Далматова «Crazy Liar» и со-режиссера клипа Therr Maitz «Doctor».
Программа лекции:
- Основные инструменты конвертации raw-файлов. Что делать в Lightroom, а что в Photoshop?
- Ретушь и обработка кожи: все актуальные методы.
- Нахождение цветовой гармонии в снимке и перекрашивание объектов в соответствии с ней.
- Вырезание сложных объектов для коллажирования.
- Использование плагинов: за и против.
- Какие нюансы необходимо предусмотреть при съемке, чтобы оптимизировать дальнейшую обработку.
Дата и время проведения лекции: 12 июля 2017 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.
Место: бизнес-школа RMA, Москва, центр Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 12 (станции метро Курская/Чкаловская), 5 этаж, аудитория DEE.
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