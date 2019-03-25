Рей Кавакубо получит специальную премию

Креативный директор дома Comme des Garcons будет отмечена за стремление к культурному обмену между Востоком и Западом.

В первый четверг мая Рей Кавакубо будет удостоена специальной премии имени американо-японского художника и архитектора Исаму Ногучи. Дизайнера наградят за инновации, вклад в глобальную осознанность и стремление к культурному обмену между Востоком и Западом. Церемония состоится во время ежегодного благотворительного бала, который устраивает Музей Ногучи в Нью-Йорке. Рей с присущей ей скромностью прокомментировала новость: «Я не художник, архитектор или дизайнер. Я лишь постоянно ищу что-то новое, чего раньше не было, и делаю из этого бизнес».