Рей Кавакубо запускает новую линейку

Создательница и креативный директор марки Comme des Garcons отметить 45-летие бренда запуском новой линии.
Пообещав еще в начале апреля запустить новую линейку, Рей Кавакубо держит слово. В честь 45-летия бренда Comme des Garcons его создательница представляет новинку – CDG. Официальный релиз состоится в четверг 1 ноября, но уже сейчас известно, что в продукции марки будет использоваться символика основной линии.
Креативный директор отмечает, что основу ассортимента составят простые и вневременные вещи: от футболок и худи до шапок и верхней одежды. Диапазон цен будет варьироваться от 50 до 800 долларов. Приобрести предметы новой линейки можно будет на официальном сайте cdgcdgcdg.com, а через три недели и в магазинах Comme des Garcons и в Dover Street Market в Пекине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сингапуре.
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