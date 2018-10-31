Рей Кавакубо запускает новую линейку

Создательница и креативный директор марки Comme des Garcons отметить 45-летие бренда запуском новой линии.

Пообещав еще в начале апреля запустить новую линейку, Рей Кавакубо держит слово. В честь 45-летия бренда Comme des Garcons его создательница представляет новинку – CDG. Официальный релиз состоится в четверг 1 ноября, но уже сейчас известно, что в продукции марки будет использоваться символика основной линии.

Креативный директор отмечает, что основу ассортимента составят простые и вневременные вещи: от футболок и худи до шапок и верхней одежды. Диапазон цен будет варьироваться от 50 до 800 долларов. Приобрести предметы новой линейки можно будет на официальном сайте cdgcdgcdg.com, а через три недели и в магазинах Comme des Garcons и в Dover Street Market в Пекине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сингапуре.