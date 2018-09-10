Рейтинг: Самые популярные у миллениалов

На этот раз свой рейтинг самых популярных у молодежи брендов представило издательство Conde Nast.

Издательский холдинг при поддержке банка Goldman Sachs провел исследование мнений сетевых знаменитостей и их аудитории, чтобы определить самые популярные марки. Среди брендов, производящих одежду, лидерами стали Adidas и Nike, среди косметических компаний – Sephora и Ulta Beauty, а вот сумки и аксессуары миллениалам нравятся от Gucci, Michael Kors, Coach и Kate Spade (популярность последнего бренда буквально взлетела после самоубийства его основательницы). В качестве лучшего производителя нижнего белья представители поколения Y назвали Victoria’s Secret.