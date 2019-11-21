Режиссер Йоргос Лантимос сделал фотографии для книги Gucci

Итальянский дом моды выпустил очередной арт-альбом, созданный на этот раз в соавторстве с режиссером «Лобстера».

Режиссер Йоргос Лантимос сделал серию удивительных фотографий для новой книги итальянского дома Gucci. Арт-альбом получил греческое название Ωοτοκία, что переводится как нерест или икрометание. На снимками Лантимос работал рука об руку с креативным директором Алессандро Микеле, а проходили съемки в Риме на вилле Альбани-Торлония. В центре внимания книги одежда и аксессуары из круизной коллекции Gucci будущего года.