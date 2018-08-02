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Артем Кузелев

Рианна на обложке британского Vogue. Сентябрь, 2018

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  • 02 Августа 201810:49
Сюжеты: Vogue, Rihanna (Рианна)

Певица и дизайнер стала первой темнокожей женщиной, появившейся на обложке Vogue UK.

За месяц до официального релиза обновленная редакция британского Vogue представила три снимка из каверстори главного в году номера. В этот раз на обложке сентябрьского выпуска появится Рианна. Эдвард Эннифул, который стал главредом журнала в этом году, подчеркивает, что певица и дизайнер войдет в историю моды как первая темнокожая женщина, появившаяся на обложке Vogue UK. За создание фотосессии отвечал Ник Найт.

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