Рианна на обложке британского Vogue. Сентябрь, 2018

Певица и дизайнер стала первой темнокожей женщиной, появившейся на обложке Vogue UK.

За месяц до официального релиза обновленная редакция британского Vogue представила три снимка из каверстори главного в году номера. В этот раз на обложке сентябрьского выпуска появится Рианна. Эдвард Эннифул, который стал главредом журнала в этом году, подчеркивает, что певица и дизайнер войдет в историю моды как первая темнокожая женщина, появившаяся на обложке Vogue UK. За создание фотосессии отвечал Ник Найт.