Рианна на обложке Dazed. Зима, 2017/18

Звезда шоу-бизнеса и успешный дизайнер одежды стала главной героиней зимнего номера бумажной версии журнала Dazed.

Редакция бумажной версии dazed, которая выходит четыре раза в год, пригласила к сотрудничеству Рианну. Барбадосская певица и дизайнер стала героиней каверстори зимнего номера издания. Звезда также рассказала журналистам о том, как чувствует себя в статусе успешной женщины и поделилась планами на будущее. Снимал девушку Харли Уэйр, за стиль съемки отвечал постоянный контрибьютор Dazed Робби Спенсер.