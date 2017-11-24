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Артем Кузелев

Рианна на обложке Dazed. Зима, 2017/18

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  • 24 Ноября 201712:31
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Звезда шоу-бизнеса и успешный дизайнер одежды стала главной героиней зимнего номера бумажной версии журнала Dazed.

Редакция бумажной версии dazed, которая выходит четыре раза в год, пригласила к сотрудничеству Рианну. Барбадосская певица и дизайнер стала героиней каверстори зимнего номера издания. Звезда также рассказала журналистам о том, как чувствует себя в статусе успешной женщины и поделилась планами на будущее. Снимал девушку Харли Уэйр, за стиль съемки отвечал постоянный контрибьютор Dazed Робби Спенсер.

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