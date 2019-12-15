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Артем Кузелев

Рианна наняла дизайнера обуви для марки Fenty

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  • 15 Декабря 201921:01
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Дизайнер обуви Амина Муадди будет сотрудничать с люксовым брендом.

Амина Муадди, основавшая собственную одноименную марку в прошлом году, успела посотрудничать с брендами Oscar Tiye и Alexandre Vauthier. В основе творческого метода девушки сочетание классики и вызывающих элементов: перьев, камней, латекса, блестящих фактур и ремней. Коллекции Муадди привлекли внимание Рианны, и теперь марка Fenty объявила о пополнении в штате. По слухам, Амина при этом сохранит контракт с домом Alexandre Vauthier.

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