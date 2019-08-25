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Артем Кузелев

Рианна опубликовала анонс новой коллекции

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  • 25 Августа 201918:09
Сюжеты: Rihanna (Рианна)

Певица, которая в последние годы известна больше, как успешный дизайнер, анонсировала новый релиз марки Fenty.

В официальном Instagram-аккаунте марки Fenty появился анонс новой коллекции. Певица сообщила, что вещи будут объединены под названием Release 8-19, а приобрести их будет возможно лишь на сайте бренда. При этом Рианна не раскрыла, что именно войдет в коллекцию, а главное – не назвала точную дату старта продаж. Поклонницам остается только следить за обновлениями Fenty в социальных сетях и на сайте.

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