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Артем Кузелев

Рианна покажет белье на Неделе моды в Нью-Йорке

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  • 24 Августа 201823:37
Сюжеты: Rihanna (Рианна), Неделя моды в Нью-Йорке

Расставшись с маркой Puma, певица вовсе не собирается ставить крест на дизайнерской карьере.

На предстоящей Неделе моды в Нью-Йорке Рианна представит новую коллекцию своей марки Savage x Fenty. Презентация нижнего белья пройдет 12 сентября и будет выдержана в формате «иммерсионного шоу». Таким образом местная Неделя будет закрыта дефиле бренда певицы, а не традиционным показом Marc Jacobs.

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