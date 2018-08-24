Рианна покажет белье на Неделе моды в Нью-Йорке

Расставшись с маркой Puma, певица вовсе не собирается ставить крест на дизайнерской карьере.

На предстоящей Неделе моды в Нью-Йорке Рианна представит новую коллекцию своей марки Savage x Fenty. Презентация нижнего белья пройдет 12 сентября и будет выдержана в формате «иммерсионного шоу». Таким образом местная Неделя будет закрыта дефиле бренда певицы, а не традиционным показом Marc Jacobs.